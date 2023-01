Orange Skyline verdedigt de eer van muzikaal Groningen

Elk jaar wordt Groningen in januari overspoeld door duizenden muziekliefhebbers uit heel Europa. Dan vindt muziekfestival Eurosonic Noorderslag (ESNS) plaats. Jaarlijks treden zo’n 350 bands op in de Oosterpoort en andere locaties in de stad. De band Orange Skyline ziet het festival als een thuiswedstrijd. ‘Het is heel bijzonder om voor onze eigen stad uit te komen’, vindt zanger Stefan van der Wielen. ‘Het voelt alsof we de eer van Groningen verdedigen. Dat gaan we wel eens even laten zien!’

Muziekklimaat

Orange Skyline werd ruim tien jaar geleden opgericht in Groningen. De bandleden kenden elkaar van het Maartens College in Haren. In 2013 wonnen ze de Groninger Popprijs. ‘Groningen heeft een heel sterk muziekklimaat’, vindt Stefan. ‘Er zijn hier veel plekken waar je kunt optreden. Toen we de Popprijs wonnen, hadden we veel aan POPGroningen. Zij laten je nadenken over waar je met je band naartoe wilt en helpen je bij het krijgen van optredens. Je begint met je band in een schuurtje, wilt de hele wereld veroveren maar hebt geen idee hoe je dat aanpakt. Ik denk dat je als Groningse band wel in het voordeel bent. Je moet altijd van ver komen en meer je best doen dan andere bands. Dan ga je er ook vol voor!’

Gave stad

Inmiddels heeft Orange Skyline al veel optredens achter de rug. Ze stonden in de Oosterpoort in het voorprogramma van de Kaiser Chiefs en hun nummer ‘A fire’ werd tijdens de verslaggeving van de Olympische Spelen als herkenningstune gebruikt. De band stond al eerder op ESNS maar daar optreden blijft speciaal. ‘Het is een bijzonder festival. De meeste muziekfestivals zijn in de zomer; dit is midden in de winter. Veel mensen kennen Groningen niet maar als ze hier komen zeggen ze: Wat is dit een gave stad! Dan ben ik hartstikke trots!’

Foto: Provincie Groningen