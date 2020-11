Organisaties kunnen subsidie krijgen voor coronamaatregelen

Bedrijven en maatschappelijke instellingen die hun inrichting hebben aangepast aan de anderhalvemetereconomie kunnen hiervoor vanaf 1 juli subsidie aanvragen. De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven en maatschappelijke instellingen met minder dan vijftig werknemers die coronamaatregelen hebben genomen, zoals bewegwijzering, desinfecteringspompen, spatschermen of een digitaal reserveringssysteem.

Aanpassingen

De provincie trekt € 1,5 miljoen uit om kleine ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector, de binnenvaart en de culturele sector. Ook maatschappelijke instellingen kunnen een aanvraag indienen. Niet alle winkels komen voor subsidie in aanmerking. Supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en webshops kunnen geen subsidieaanvraag indienen, omdat zij tijdens het coronavirus juist meer omzet hadden.

Hoogte subsidie

De provincie vergoedt de helft van de kosten om bijvoorbeeld een winkel, restaurant, sportschool of dorpshuis aan te passen aan de coronamaatregelen. De subsidie bedraagt minimaal € 500 euro en maximaal € 2.500. Dat betekent dat de investering in de coronamaatregelen minimaal € 1.000 moet bedragen. De subsidieregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2020. De provincie vindt het belangrijk om kleine ondernemers en instellingen te ondersteunen omdat het aanpassen van een zaak voor veel kleine organisaties een flinke investering is.

Aanvragen

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 1 juli via de website van het SNN.

Update

De update van dit nieuwsbericht bevat een uitbreiding van de doelgroep met maatschappelijke instellingen en een beperking van de vervoersector tot de binnenvaart. Ook is een link naar het digitale aanvraagformulier opgenomen.

Foto: Provincie Groningen