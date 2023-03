‘Overtocht met ferry naar Schiermonnikoog relatief duur’

GRONINGEN – Een overtocht vanaf de haven van Lauwersoog naar Schiermonnikoog is relatief duur in vergelijking met andere binnenlandse vaartochten per veerboot. Dat blijkt uit onderzoek van FerryGoGo, de reisgids voor wie er met de veerboot op uit wil.

Reizen met de veerboot is bij uitstek de manier om een bezoek te brengen aan de Nederlandse Waddeneilanden. Of je nu op zoek bent naar een ontspannen vakantie of een dagje weg, de veerboot biedt een comfortabele manier om deze prachtige eilanden te verkennen. De populariteit van de wadden lijkt de laatste jaren dan ook te zijn toegenomen en dat geldt helaas ook voor de prijzen.

Duurste overtocht van alle wadden

Uit onderzoek van reisgids FerryGoGo blijkt namelijk dat een overtocht van Lauwersoog naar Schiermonnikoog relatief duur is in vergelijking met andere binnenlandse overtochten. Het tarief per kilometer zonder auto voor een enkeltje Schier in het hoogseizoen komt neer op 5,17 euro, wat in totaal neerkomt op 36,20 euro per persoon. Daarmee is een ferry naar Schiermonnikoog de duurste overtocht naar een Nederlandse Waddeneiland, gevolgd door Holwerd-Ameland (4,44 euro) en Harlingen-Terschelling (2,72 euro).

Daarnaast geldt er op Schiermonnikoog een zogenoemde tariefdifferentiatie, wat betekent dat de tarieven afhankelijk zijn van het seizoen en het tijdstip van de dag. Hierdoor kan het zijn dat de prijs van een overtocht op sommige momenten van de dag dus hoger (of lager) uitvalt dan normaal. En als je je bedenkt dat je uiteindelijk ook nog weer terug moet, betaal je dus twee keer de prijs. Bovendien kunnen er nog andere kosten bij komen kijken, zoals eventuele parkeerkosten en de kosten voor het meenemen van een fiets of ander voertuig.

Nadelige effecten van hoge kosten

De relatief hoge prijzen voor de ferry naar Schiermonnikoog kunnen gevolgen hebben voor de toeristische sector op het eiland. Doordat de totale kosten voor het verblijf namelijk ook toenemen door de hogere prijzen voor de ferry, zouden toeristen Schier eerder links kunnen laten liggen en in plaats daarvan kiezen voor een ander eiland waarvoor de prijzen van de overtocht lager zijn. Dat zou als gevolg hebben dat minder toeristen Schiermonnikoog zullen bezoeken en lokale bedrijven, zoals restaurants, winkels en hotels, minder omzet realiseren.

Wat wordt de koers?

Momenteel is er slechts één veermaatschappij die de overtocht per ferry van Lauwersoog naar Schiermonnikoog verzorgt, waardoor er mogelijk weinig prikkels zijn om de prijzen te verlagen. Toch kan marktwerking ervoor zorgen dat de kosten naar Schiermonnikoog weer concurrerend worden ten opzichte van andere waddeneilanden. Maar het zou ook kunnen dat de overtocht naar de andere wadden juist in prijs zullen toenemen om mee te varen op de koers van de ferry naar Schiermonnikoog. Ze zijn immers allemaal het bezoeken waard!

Foto: henry1980/Pixabay