Paas over rapport parlementaire enquêtecommissie: ‘Staat heeft iets recht te zetten’

‘Een glashelder rapport’, aldus commissaris van de Koning René Paas over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, dat vrijdag 24 februari in Zeerijp werd gepresenteerd. Paas: ‘Er is een ereschuld, zoals de commissie stelt. De staat heeft iets recht te zetten. Nu en in de toekomst’.

Groningers boven gas

Tijdens de presentatie in Zeerijp lichtte commissievoorzitter Tom van der Lee het rapport getiteld ‘Groningers boven gas’ toe, waarna het werd overhandigd aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. ‘De belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen, met voor hen rampzalige gevolgen’, aldus de commissie. Het volledige rapport is te bekijken via de website van de Tweede Kamer.

Meekijken vanuit provinciehuis

Ook in het provinciehuis werd de presentatie van het rapport gevolgd. Vanuit de Statenzaal keken bestuurders, volksvertegenwoordigers en betrokkenen live mee op groot scherm.

Foto: Provincie Groningen