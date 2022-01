Paas: 'Voor de toekomst van Groningen hebben we elkaar nodig'

Commissaris van de Koning René Paas heeft in zijn nieuwjaarsboodschap opgeroepen tot eensgezindheid. ‘Laten we de tegenstellingen niet groter maken dan nodig is. Voor de toekomst van Groningen hebben we elkaar nodig’, aldus Paas. Hij sprak zijn nieuwjaarsboodschap uit op het dak van het Groninger Forum.

Toekomst van Nederland

Paas stond in zijn boodschap ook stil bij de coronacrisis en het aardbevingsdossier. Verder wijst hij erop hoe in onze provincie wordt gewerkt aan de toekomst van Nederland. Zo noemt hij de ziekenhuizen in Groningen, de innovatieve ontwikkelingen op de Zernike Campus en de groei van de Eemshaven.

Zijn volledige nieuwjaarsboodschap is te bekijken via ons YouTube-kanaal.

Foto: Provincie Groningen