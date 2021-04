Perronhoogtes stations Friesland en Groningen aangepast

Vanaf maandag 12 april rijden de nieuwe WINK-treinen in Friesland en deels in Groningen. Enkele perrons zijn nog niet op de juiste hoogte voor deze treinen. Voor de reiziger kan dat op sommige stations gevolgen hebben bij het in- en uitstappen. Daarom past ProRail de komende jaren de perronhoogtes van deze stations aan. In de tussentijd biedt Arriva assistentie aan voor reizigers bij het in- en uitstappen van de trein.

Voldoen aan eisen

Provincies Groningen en Fryslân, Arriva Nederland en ProRail investeren voortdurend in beter treinvervoer. Met de inzet van de nieuwe treinen, rijden er twee typen treinen van Arriva in het noorden. De hoogte van de plank die uitschuift bij het in- en uitstappen verschilt per treintype, maar beide hoogtes voldoen aan de gestelde eisen. Bij de meeste stations zijn de hoogteverschillen tussen het perron en de trein zo klein dat alle reizigers makkelijk in en uit kunnen stappen.

Aanpassen perronhoogtes

Bij enkele stations wijkt de hoogte tussen de trein en het perron meer af dan gemiddeld. In 2021 past ProRail de perronhoogtes van Harlingen Haven en Deinum aan. Daarna werkt ProRail ook aan de stations Sneek, Sneek Noord, Workum, Koudum-Molkwerum, Stavoren en Groningen Hoofdstation.

Reisassistentie

Op de stations met een afwijkende instaphoogte biedt Arriva in- en uitstaphulp (reisassistentie) aan. Reizigers die hier behoefte aan hebben kunnen dit tot drie uur van tevoren aanvragen. Dit kan via 0800 – 023 25 45. De reiziger hoeft niet te betalen voor deze service.

Foto: Provincie Groningen