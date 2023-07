Peuters en kleuters vaardiger op de fiets na proef in Groningen

Kinderen tussen 2 en 6 jaar leren beter en eerder fietsen als ze op school of bij de opvang in aanraking komen met fietsen. Dat blijkt uit de proef ‘Jong op de fiets’, die de afgelopen maanden werd gedaan op twee kinderdagverblijven en basisscholen in Groningen.

Uitproberen

De opvang en scholen mochten de loopfietsen, fietsen met trappers en helmen maandenlang uitproberen. De kinderen kregen op een speelse manier les van fietsdocenten van Huis voor de Sport Groningen en pedagogische medewerkers. De kinderen konden veel oefenen op het schoolplein. Als ze genoeg balans hadden opgedaan met een loopfiets stapten ze over naar een fiets met trappers. Ze leerden dat het normaal is om een helmpje te dragen tijdens het fietsen. Ook ouders werden gestimuleerd om vaker met de kinderen te fietsen.

Proef

De proef liep vanaf januari 2023 op twee kinderdagverblijven en basisscholen in de provincie. In totaal deden er 144 kinderen mee, waarvan 94 op kinderdagverblijven en 50 op basisscholen. Halverwege de proef kon 35% van de 2- tot 4-jarigen fietsen, tegenover 8% bij de start van het project. In het basisonderwijs liep het aantal kinderen dat kan fietsen op van 56 naar 70%. De verwachting is dat de eindmeting nog betere resultaten oplevert.

Leren fietsen

De gemiddelde leeftijd waarop kinderen leren fietsen stijgt al jaren en daarnaast zijn ze steeds minder vaardig. Dat komt omdat ouders fietsen riskant vinden of liever andere vervoersmiddelen gebruiken, zoals de bakfiets of de auto. Voor veel mensen met een migratieachtergrond is leren fietsen minder vanzelfsprekend. En in sommige gevallen is er geen fiets beschikbaar.

Provinciaal Beweegakkoord

Daarom investeert de provincie in een fietsprogramma voor de allerjongsten. Het programma stimuleert fietsvaardigheid bij kinderen, zorgt ervoor dat ze eerder kunnen deelnemen aan het verkeer en meer gaan bewegen. De proef is mede mogelijk gemaakt met € 25.000 subsidie uit het Provinciaal Beweegakkoord ( PDF-bestand, 2 MB). De provincie en Huis voor de Sport Groningen hebben de intentie om verder te gaan met het project.

Foto: Provincie Groningen