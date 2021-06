Platform voor stalletjes langs de weg groeit als kool

PROVINCIE – Zelf groente, fruit of planten kweken is vandaag de dag erg populair. Het in Groningen opgerichte Fairsy.nl verzamelt al deze initiatieven en bundelt ze online.

Internetondernemer Henk Jan Bijmolt startte vorig jaar met Fairsy om alle stalletjes langs de weg in kaart te brengen. Inmiddels toont het platform meer dan 1.200 kraampjes en plattelandswinkels, waarvan meer dan 70 in de provincie Groningen. Het platform is gratis te gebruiken en iedereen met een stalletje langs de weg kan meedoen. “Zeker als je aan een afgelegen weg woont”, vertelt Bijmolt. “Dan zorgt Fairsy voor bezoekers die jouw verswaar anders niet hadden gevonden.”

Een eerlijk sociaal netwerk

Op Fairsy bieden zowel particulieren als professionele kwekers en boeren hun waar aan, zonder tussenkomst van de groothandel. Op die manier krijgt iedereen een eerlijke prijs voor zijn of haar producten. En doordat je je je favoriete stalletjes in de buurt kunt opslaan, ben je altijd op de hoogte als deze weer gevuld zijn met verse voorraden. “En doordat je vers nieuws van jouw favoriete stalletjes in de buurt kunt volgen, worden we steeds meer een sociaal netwerk”, vertelt Bijmolt. “We gaan dus een stap verder dan een platte website met slechts profielen.”

Regionaal veel verschillen

Bijmolt vertelt dat hij op het platform grote regionale verschillen ziet. “Zo is in het Westland en West-Friesland een enorme stalletjes-cultuur met aanbieders van bloemen en planten, terwijl je in het Noorden meer verkoop van aardappels langs de weg ziet. Andere regio’s zijn weer sterk in bijvoorbeeld asperges. We zien in het hele land scharreleieren, verse melk en Hollandse aardbeien.” Maar er zijn ook overeenkomsten: je eet altijd van eigen land en veel lokale kwekers werken vaak zonder spuiten, waardoor je dus biologische producten in huis haalt.

Foto: Fairsy