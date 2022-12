Poëzievitrine aan zijgevel provinciehuis onthuld

Het gedicht ‘Handleiding’ van Kasper Peters is het komende jaar te zien op de zijgevel van het provinciehuis. In een speciaal daarvoor gemaakte ‘Poëzievitrine’ aan de Turfsingel heeft de provincie expositieruimte gecreëerd voor straatpoëzie van dichters uit Groningen. De Poëzievitrine werd vandaag onthuld door cultuurgedeputeerde Mirjam Wulfse, Kasper Peters en Douwe van der Bijl van Stichting Straatpoëzie Groningen.

Poëzievitrine

De Poëzievitrine is een initiatief van de provincie en Stichting Straatpoëzie Groningen. Dit is een etalage aan de zijgevel van het provinciehuis, aan de Turfsingel, waarin voortaan een geïllustreerd gedicht te zien zal zijn. De Poëzievitrine is goed te zien voor mensen die op de bus staan te wachten aan de Turfsingel of vanaf de bushalte de binnenstad in lopen.

Gedicht

Het eerste gedicht in de Poëzievitrine is getiteld ‘Handleiding’. Het gedicht is geschreven door Kasper Peters, voormalig stadsdichter van Groningen. De afbeelding in de vitrine is van illustrator Anne Cesar van Wieren, die onder andere voor NRC Handelsblad en Trouw werkt. Peters en Van Wieren werkten eerder samen aan de dichtbundel Vogelzwemvliegvis (2018) en Kapitein in hangmat (2022).

Levendig straatbeeld

Mirjam Wulfse: “Poëzie in de openbare ruimte maakt het straatbeeld levendiger. Met dit gedicht en de illustratie fleuren we de muur van het provinciehuis op. Als provincie willen we dat iedereen in aanraking kan komen met kunst en cultuur. Straatpoëzie is voor iedereen toegankelijk. Poëzie vergroot de woordenschat en heeft een positieve invloed op het geheugen. Daarnaast prikkelt het de fantasie en creativiteit.”

Stichting Straatpoëzie Groningen

Stichting Straatpoëzie Groningen zet zich in voor meer poëzie in het straatbeeld in de gemeente Groningen. Gedichten in de openbare ruimte verlevendigen de omgeving en dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Eerder zorgde de stichting voor een gedicht van J.J.A. Goeverneur in de Goeverneurstraat. Ook loopt er een inzamelingsactie voor een kunstwerk in de Zeeheldenbuurt met een gedicht van Driek van Wissen. De stichting werkt met crowdfunding.

Foto: Provincie Groningen