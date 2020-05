PATERSWOLDE – Agenten hebben vanochtend een loslopende kangoeroe of wallaby gevangen. Dat meldt de politie op Twitter.

Hiet dier liep bij de Helmerdijk in Paterswolde, vlak over de provinciale grens van Groningen. Agenten hebben de kangoeroe of wallaby gevangen en het dier is inmiddels weer bij de eigenaar. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen is niet bekend.

Foto: LoneWombatMedia/Pixabay