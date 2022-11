Praten met de Staten over de gevolgen van gaswinning

Statenleden van de provincie Groningen zijn op woensdagmiddag 23 november in dorpshuis ‘Weersterheem’ in Garrelsweer. Ze nodigen inwoners en belangenorganisaties uit om daar met hen in gesprek te gaan en ervaringen te delen over de gevolgen van gaswinning in onze provincie.

Gaswinning

Al geruime tijd ervaren inwoners van onze provincie de grote gevolgen die de gaswinning teweeg brengt. Provinciale Staten vinden het belangrijk te horen wat voor invloed deze gevolgen hebben op hun dagelijks leven. Daarom nodigen zij bewoners uit voor Praten met de Staten op locatie. Van 16.00 uur tot 17.30 uur kunt u in gesprek met Statenleden van verschillende partijen.

Aanmelden

Als u aanwezig wilt zijn bij Praten met de Staten in Garrelsweer, dan kunt u zich aanmelden via statengriffie@provinciegroningen.nl of via 050-3164458. Na aanmelding ontvangt u het programma.



Foto: Provincie Groningen