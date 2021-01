‘Huizenprijzen maken inhaalslag in Noord-Nederland’

PROVINCIE – De negatieve economische gevolgen van de coronacrisis vertalen zich niet in lagere woningprijzen. In 2020 is in de noordelijke provincies een gemiddelde prijsstijging van 12% genoteerd. Noord-Nederland is hiermee het landsdeel met de sterkste prijsstijging. Dit blijkt uit de kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2020 van Lamberink Makelaars (partner in Dynamis).

Woningen ruim €30.000 duurder geworden

Een woning kost door de prijstoename gemiddeld € 276.000 in het noorden van Nederland, dit is maar liefst € 31.000 meer dan een jaar geleden. Tussen de gemeenten bestaan echter sterke prijsverschillen. Kopers in de stad Groningen betalen gemiddeld € 2.940 per vierkante meter woonruimte, terwijl de meterprijs in Delfzijl slechts € 1.750 bedraagt.

Woningaanbod gehalveerd in een jaar

De inhaalslag van de woningprijzen wordt veroorzaakt door de toenemende schaarste in Noord-Nederland. In 2020 is het aanbod maar liefst gehalveerd. In de afgelopen drie maanden heeft in zowel Groningen (-30%), Drenthe (-29%) als Friesland (-27%) een forse aanboddaling plaatsgevonden. Alle drie de provincies kennen hiermee een bovengemiddeld sterke daling ten opzichte van het landelijke gemiddelde van -25%.

Sterkste aanboddaling onder betaalbare woningen

Met name het betaalbare aanbod droogt op. De aanboddaling is het sterkste onder woningen met een vraagprijs lager dan € 250.000. Woningzoekers in deze prijsklassen zagen het aantal keuzemogelijkheden in het afgelopen jaar met ruim 60% afnemen. Hiertegenover staat een aanboddaling van circa 40% in hogere prijsklassen.

Foto: Lamberink Makelaars