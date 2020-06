Proef met treinen op biodiesel

De provincies Groningen en Fryslân gaan een proef doen met treinen op biodiesel. Arriva gaat vanaf september 2020 met bestaande treinen op deze brandstof rijden. Als deze proef slaagt, kunnen ook andere treinen gebruikmaken van deze schonere brandstof.

Nieuwe treinen

De overstap van gewone diesel naar biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) zorgt voor 89 procent minder CO 2 -uitstoot. Het gaat om een proef van twee jaar. In december van dit jaar start een nieuw contract tussen de twee provincies en vervoerbedrijf Arriva Nederland. Arriva blijft ook de komende vijftien jaar met treinen rijden in Groningen en Fryslân. Belangrijke afspraken zijn vernieuwing van de huidige vijftig treinen en uitbreiding met achttien nieuwe treinen, de zogeheten ‘WINK’s’. Deze WINK’s rijden vanaf het voorjaar 2021. Deze treinen hebben onder andere batterijen om energie op te slaan die vrijkomt tijdens het remmen. Daarnaast rijden ze op schonere diesel. De bestaande treinen gebruiken nu nog gewone diesel, maar als de proef slaagt schakelen die alle vijftig ook over op schonere diesel.

Gemoderniseerd

De eerste twee bestaande treinen zijn al omgebouwd. De rood-witte buitenkant is nu blauwgroen. Ook van binnen zijn de treinen gemoderniseerd. Reizigers hebben dit uitgezocht. Zo komen er klaptafels, mogelijkheden om je laptop of mobiele telefoon op te laden en stiltecoupés.

Foto: Provincie Groningen