Project Dubbele Dijk krijgt Duurzaamheidsaward 2021

Het project Dubbele Dijk krijgt de Duurzaamheidsaward 2021 van de provincie Groningen. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikte de prijs op 18 november uit aan projectleider Kees Siegers. De jury van de Duurzaamheidsaward vindt de Dubbele Dijk een vernieuwend project, dat van grote invloed is op de omgeving en het belangrijke probleem van verzilting aanpakt.

Dubbele Dijk

De dijk tussen Delfzijl en Eemshaven is verhoogd en versterkt om het land te beschermen tegen overstromingen. Daarbij is ook een innovatieve dubbele dijk ontwikkeld. Achter de bestaande zeedijk is een extra dijk gelegd. Tussen beide dijken komt een gebied waar zeewater in en uit kan stromen. Hier kan slib uit de Eems bezinken en nieuwe natuur ontstaan. Ook is er ruimte voor experimenten met zilte teelt en aquacultuur. In het project worden veiligheid, natuur, economie en recreatie gecombineerd. Het onderwijs wordt betrokken bij het project en ook is er ruimte voor ondernemers.

Duurzaamheidsaward 2021

De Duurzaamheidsaward werd dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Het is een interne prijs voor het meest duurzame project van de provincie Groningen. Medewerkers van de provincie kunnen projecten aandragen en stemmen op het project van hun keuze. Ook is er een externe jury die een prijs uitreikt. In mei van dit jaar waren vijf projecten in de race voor de Duurzaamheidsaward. Buitenwerkplaats Blauwestad werd de winnaar van de publieksprijs en de Dubbele Dijk kreeg de juryprijs.

Foto: Provincie Groningen