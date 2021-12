Provinciaal mobiliteitsplan ter inzage

Het concept van het Programma Mobiliteit van de provincie ligt nog tot 15 december ter inzage. De afgelopen tijd gingen we met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden in gesprek over bewegen in de toekomst. Daarbij ging het bijvoorbeeld over het bezorgen of afhalen van pakketjes en over het spreiden van verkeer. De uitkomsten van de gesprekken staan in het conceptprogramma mobiliteit ‘Wat ons beweegt’. ( PDF-bestand, 12 MB)

Mening geven

Alle Groningers hebben tot 15 december de mogelijkheid om hun mening te geven over het programma mobiliteit. Na 15 december kijken we hoe de ontvangen reacties uit de terinzagelegging kunnen verwerken in de definitieve versie. Op 25 en 30 november organiseerden we ook meedenksessies voor mensen die zich hiervoor opgegeven hadden. Ook deze reacties worden meegenomen in het plan. In 2022 stellen we het Programma Mobiliteit vast.



Foto: Provincie Groningen