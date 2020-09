Provinciale Staten houden hoorzitting over Groningse Klimaatagenda 2030

Provinciale Staten organiseren op woensdag 9 september een hoorzitting over de Groningse Klimaatagenda 2030. De hoorzitting is bedoeld ter voorbereiding op de politieke behandeling en besluitvorming over de Groningse Klimaatagenda tijdens de commissievergadering van 16 september. De Staten hebben verschillende organisaties en experts uitgenodigd om hierover hun mening te geven.

Hoorzitting live volgen

De hoorzitting op 9 september is vanaf 11.00 uur live via deze website te volgen. Omdat het aantal deelnemers aan de hoorzitting beperkt is, krijgt iedereen de mogelijkheid om schriftelijk een visie te geven. Het programma van de hoorzitting, een overzicht van deelnemers, de Klimaatagenda en binnengekomen schriftelijke visies zijn op onze website te vinden.

Groningse Klimaatagenda 2030

In de Groningse Klimaatagenda staan de ambities en strategie van de provincie Groningen, waarmee de provincie invulling geeft aan de afspraken van het Nationale Klimaatakkoord.



Foto: Provincie Groningen