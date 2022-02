Provinciale weg N388 bij Bakkerom tot nader order afgesloten 

De provinciale weg N388 is vanaf maandag 21 februari 15.30 uur tot nader order afgesloten tussen de aansluiting met de A7 bij Boerakker en de aansluiting met de N980 bij Sebaldeburen.

Reparatie

De tijdelijke weg bij Bakkerom, die is aangelegd voor werkzaamheden aan de brug en stuw, is beschadigd. Door de vele regen van de laatste dagen en het hoge waterpeil is de dijk waarop de tijdelijke weg ligt, verzadigd en beschadigd. De fundatie onder de weg is niet sterk genoeg. Het is nog niet duidelijk hoe lang de reparatiewerkzaamheden gaan duren.

Omleidingsroute

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de provinciale weg N980 via Sebaldeburen, Grootegast, Doezum, Kornhorn en Noordwijk.

Foto: Provincie Groningen