Weg tussen Boerakker en Sebaldeburen twee weken gestremd

PROVINCIE – De provinciale weg N388 is van maandag 6 september tot en met vrijdag 17 september gestremd vanwege onderhoud. De stremming geldt voor het gedeelte van de N388 tussen de A7 en de N980 (Langewolderweg in Sebaldeburen) .

Verstevigen berm

De bermen van de N388 aan de zuidkant van de Roordaweg worden verstevigd met grasbetontegels. Nu worden de bermen geregeld kapotgereden. Dat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties voor weggebruikers. Ook de betonstrook bij de afrit van de A7 (vanuit richting Leek) wordt verlengd. Dit maakt de berm steviger. De weg is tussen 6 en 17 september gestremd voor het doorgaande verkeer. Huizen in Boerakker, Lucaswolde en omgeving blijven deze week en in het daaropvolgende weekend bereikbaar via de A7. Tijdens werkdagen staan er verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden.

Asfaltonderhoud

In de week van maandag 13 september tot en met vrijdag 17 september worden op verschillende plekken scheuren en verzakkingen in de weg hersteld. Hierdoor is in deze week de N388 volledig gestremd vanaf de Roordaweg. Huizen aan de noordkant van de Roordaweg en aan de zuidkant van de toekomstige brug zijn tijdens de stremming alleen bereikbaar via Boerakker/Lucaswolde. Woningen aan de noordkant van de toekomstige brug zijn bereikbaar via Sebaldeburen. Boerakker en Lucaswolde zijn deze week alleen bereikbaar via de Noorderweg (vanuit de richting Leek) en via de Oosterweg/Hooiweg (vanuit de richting Noordwijk).

Herinrichting Zuidelijk Westerkwartier

De onderhoudswerkzaamheden van de provincie vinden tegelijkertijd plaats met werkzaamheden voor de herinrichting van het Zuidelijk Westerkwartier. Dit doen we om de overlast voor de omgeving en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Foto: Provincie Groningen