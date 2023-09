Provinciale weg tussen Oude Pekela en Blijham vier weken dicht voor onderhoud

De provinciale weg N367 tussen Oude Pekela en Blijham gaat van maandag 18 september tot maandagochtend 16 oktober dicht voor groot onderhoud. Het asfalt wordt vervangen en beide rotondes op het traject krijgen een onderhoudsbeurt. De werkzaamheden worden verdeeld in drie fases.

Fase 1

Tussen 18 september en 5 oktober (06.00 uur) werkt de aannemer vanaf de kruising ter hoogte van het casino tot aan de rotonde tussen Winschoten en Blijham (N367/N368), inclusief de aansluitingen met de parallelweg aan de westkant (Winschoterweg). Het verkeer kan omrijden via de N366 bij Nieuwe Pekela en de N365 en N368 bij Vlagtwedde (via Alteveer en Onstwedde). Een andere omleidingsroute loopt via de N972, Udesweg, Blijhamsterweg en Winschoterweg.

Fase 2

Van 5 oktober tot en met 9 oktober (06.00 uur) werkt de aannemer aan de rotonde tussen Winschoten en Blijham (kruising N367/N368), inclusief de bushaltes. Doorgaand verkeer kan omrijden via de N366 bij Nieuwe Pekela en de N365 en N368 bij Vlagtwedde. Lokaal verkeer in de richting van Winschoten kan omrijden via de N969 richting Bellingwolde, Hoofdweg en Tweekarspelenweg.

Fase 3

Tussen 9 oktober tot maandag 16 oktober (06.00 uur) wordt gewerkt aan de rotonde Oude Pekela N367 – N972 (tot de kruising bij het casino). Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N366 bij Nieuwe Pekela en de N365 en N368 bij Vlagtwedde (via Alteveer en Onstwedde). Lokaal verkeer in de richting van Winschoten wordt omgeleid via de Raadhuisweg, Emergoweg, Hoofdweg, Halteweg, Provincialeweg en Grintweg.

Fietsers, voetgangers en OV

Naastgelegen fiets- en voetpaden blijven in gebruik. De fietsoversteken bij de provinciale weg blijven open, behalve op de dagen dat er asfalt wordt gedraaid. De buslijnen 23 en 24 bij Oude Pekela en buslijnen 12, 14 en 72 bij Blijham rijden een alternatieve route tussen donderdag 5 oktober en maandag 16 oktober (06.00 uur). De gewijzigde route en de actuele reisinformatie staan op de website van Qbuzz.

Foto: Provincie Groningen