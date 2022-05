Provinciale weg tussen Scheemda en Weiwerd twee maanden dicht voor groot onderhoud

De provinciale weg N362 gaat vanaf maandag 30 mei twee maanden dicht voor groot onderhoud. De N362 is afgesloten vanaf de aansluiting met de A7 bij Scheemda tot de aansluiting met de Warvenweg en de Holeweg bij Weiwerd. Doorgaand verkeer tussen Scheemda en Delfzijl kan omrijden via de A7, N33 en een gedeelte van de N362. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 29 juli.

Werkzaamheden

Het groot onderhoud wordt uitgevoerd tussen Midwolda en Wagenborgen. De aannemer brengt op dit traject nieuw asfalt aan, verbreedt delen van de weg en vervangt de fundering op slechte plekken. Met deze aanpassingen wordt de weg veiliger voor weggebruikers.

Stremming en omleidingen

Het gedeelte van de N362 tussen Scheemda en Weiwerd is tijdens de werkzaamheden gestremd voor al het verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A7, N33 en N362 bij Amsweer en Weiwerd. Lokaal verkeer wordt omgeleid via omliggende wegen met tijdelijk eenrichtingsverkeer. De kruising Nieuwolda in de richting van Nieuw-Scheemda blijft open, uitgezonderd twee weekenden. Deze weekendafsluitingen worden later bekend gemaakt. Nieuwolda is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via ’t Waar.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer van Qbuzz rijdt net als lokaal verkeer over eenrichtingswegen bij ‘t Waar en Nieuwolda. Buslijn 119 (Delfzijl – Winschoten) stopt gedurende de werkzaamheden niet in Wagenborgen. Voor reizigers uit Wagenborgen komt een tijdelijke halte met een fietsenstalling bij de rotonde Wagenborgen (Kopaf).

De werkzaamheden beginnen maandag 30 mei om 06.00 uur en duren tot en met vrijdag 29 juli.

