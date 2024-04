Provinciale weg tussen Sebaldeburen en Oldekerk drie weken dicht

Groot onderhoud

Het fietspad aan de Langewolderweg langs de N980 is toe aan onderhoud. De bovenste asfaltlagen worden vervangen door beton.

Stremming en omleiding

De provinciale weg is dicht tussen de kruising met de N388 bij Sebaldeburen en de Eekebuursterweg 53 in Oldekerk. Doorgaand verkeer kan tijdens de stremming omrijden via Grijpskerk (N388) en Noordhorn (N355).

Fietsers, voetgangers en bestemmingsverkeer

Fietsers, voetgangers en bestemmingsverkeer kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de hoofdrijbaan van de provinciale weg. Ook werkverkeer, hulpdiensten en de lijnbus delen dezelfde rijbaan. De maximumsnelheid gaat daarom tijdelijk omlaag naar 30 kilometer per uur en er geldt een inhaalverbod voor alle weggebruikers. Overdag staan er verkeersregelaars bij Sebaldeburen en Oldekerk om het verkeer in goede banen te leiden.

Foto: Provincie Groningen