Provincie doneert 1,5 ton voor aardbevings slachtoffers in Turkije en Syrië

PROVINCIE – De provincie Groningen betuigt haar medeleven aan de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië, die vorige week plaatsvonden.

Vanuit de provincie wordt er € 150.000 gedoneerd aan Giro 555, voor noodhulp in het gebied. Ook het personeel draagt bij. Tot nu toe is er in totaal meer dan € 4.000 gedoneerd door provinciemedewerkers. Een bijdrage leveren kan via de website van Giro 555.

Foto: Provincie Groningen