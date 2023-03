Provincie draagt bij aan muziektheater Ripperda op wierde Maarhuizen

Van 16 augustus tot en met 10 september speelt de voorstelling Ripperda van Zummerbühne op de wierde van Maarhuizen. De provincie draagt € 40.000 bij aan de productie van het openluchttheater uit de regeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed.

Ripperda

Ripperda is een muziektheatervoorstelling over Johan Willem Ripperda, een historisch figuur uit de omgeving Winsum. Het verhaal over een zoon van een berooide adellijke familie. Een charmante leugenaar die bijna de troon bestijgt, maar roemloos ten onder gaat. De voorstelling gaat over bravoure, list en bedrog. Hoe schop je het vanuit de Groninger klei tot eerste minister van Spanje en legeraanvoerder van Marokko?

Maarhuizen

De voorstelling wordt gespeeld op de wierde Maarhuizen, een locatie vlak boven Winsum. Het stuk wordt geschreven en geregisseerd door Koos Terpstra. Reinout Douma tekent voor de composities. Bert Visscher, Rogier in ’t Hout, Mirjam Stolwijk, Joop Wittermans, George Tobal en Marieke Klooster spelen in de hoofdrol. De acteurs krijgen ondersteuning van een professioneel orkest en een groot koor die Mediterrane muziek spelen.

Zummerbühne

Zummerbühne is een groots openlucht muziektheaterspektakel dat jaarlijks met een nieuwe voorstelling op een andere locatie in de provincie neerstrijkt. Bekende acteurs en musici vertellen samen met de lokale bevolking een verhaal dat linkt aan de provincie. Ripperda speelt 20 avonden en per avond is er plaats voor 1200 bezoekers. Zummerbühne is één van de Toukomstprojecten uit het Nationaal Programma Groningen.

Subsidie

De provincie steunt het muziektheaterspektakel met € 40.000 subsidie omdat bij de voorstellingen minimaal 200 mensen uit de regio betrokken zijn. Zo doen er 120 amateurspelers, zangers en muzikanten mee en zijn minimaal 80 vrijwilligers actief als medewerker decorbouw, productie, kostuums, horeca, parkeerwacht of publiciteit. Het muziektheater zet Groningen op de kaart, mede dankzij de medewerking van de lokale en regionale gemeenschap.

Foto: Provincie Groningen