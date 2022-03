Fietsers in Groningen beloond met lekkere stroopwafels

PROVINCIE – Grote kans dat fietsers rondom Groningen deze week een traktatie ontvangen. Tot en met donderdag 10 maart organiseren de provincie en Groningen Bereikbaar een uitdeelactie voor fietsers tijdens de grootschalige werkzaamheden aan het Julianaplein.

De actie is op zeven plekken langs grote fietsroutes rond de stad Groningen. Gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk deelde maandag 7 maart in de ochtendspits stroopwafels uit bij de Helperzoom op de fietsroute tussen Haren en Groningen. Met de uitdeelactie willen de provincie en Groningen Bereikbaar fietsers bedanken en fietsen stimuleren. Tijdens Operatie Julianaplein is fietsen belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad en ben je deze weken sneller in Groningen met de fiets of OV.

Investeren in de fiets

Er liggen veel mooie fietspaden van en naar de stad. Als provincie investeren we in het aanleggen van goede fietsvoorzieningen en snelle routes met zo min mogelijk stops zodat je lekker door kunt fietsen. Door de goede fietsverbindingen is het aantrekkelijk om de auto te laten staan en een van de fietsroutes uit te proberen.

Fietsritje Challenge

Medewerkers van de provincie en Groningen Bereikbaar vragen tijdens de actie ook aandacht voor de Fietsritje Challenge. De ‘Fietsritje Challenge’ daagt fietsers uit de provincie Groningen en daar buiten uit om vaker op de fiets te stappen. Je maakt kans op leuke prijzen en hebt geen last van de grote verkeersdrukte door de werkzaamheden aan het Julianaplein. De fietsapp is geïntegreerd in de bestaande wandelapp ‘Ommetje’ en te activeren met de code ‘FIETSRIT’ op de persoonlijke accountpagina. De uitdaging loopt tot en met 8 mei 2022. Meer informatie over het Fietsritje is te vinden op www.fietsritje.nu.

Actie

De uitdeelactie wordt in de week van 7 maart georganiseerd langs de fietsroutes naar Bedum, Haren, Roden, Ten Boer, Winsum en Zuidhorn, in de ochtend- of middagspits.

Foto: Provincie Groningen