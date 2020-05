Provincie experimenteert met sluisdeuren van beton

LAUWERSOOG – De provincie Groningen gaat onderzoeken of betonnen sluisdeuren te gebruiken zijn.

Voor het experiment wordt zogeheten ultra-hogesterktebeton (UHSB) gebruikt. Is dit type beton bestand tegen zware scheepstoten? Verder testen we het materiaal op duurzaamheid, onderhoud en toepasbaarheid in water.

Dun, licht en sterk

Ultra-hogesterktebeton is extreem dun, licht en sterk. De proefplaten zijn slechts 60 millimeter dik. Het betonmengsel bestaat uit UHSB en vezels met wapening, een versterking die in beton wordt aangebracht, en is vier tot vijf keer sterker dan normaal beton.

Slim en groen

UHSB is een voorbeeld van slim (innovatief) en groen (duurzaam). Een sluisdeur van beton heeft veel voordelen ten opzichte van een deur van hout of staal. Voor de productie van UHSB is weinig materiaal nodig. Een betonnen sluisdeur heeft bovendien weinig onderhoud nodig, gaat lang mee en is relatief eenvoudig te vervangen. UHSB-beton is een zeer dicht materiaal en bijna ondoordringbaar voor schadelijke stoffen.

Uitdaging

Het experiment met betonnen sluisdeuren van deze kwaliteit is uniek in Europa. Het project is uitdagend, omdat de laatste ontwikkelingen op gebied van civiele techniek en betontechniek toegepast worden op een beweegbaar werktuigbouwkundig onderdeel.

Samenwerking

De provincie Groningen investeert samen met de provincie Fryslân in het onderzoek. Ingenieursbedrijf FDN Group test en ontwerpt de proefplaten, onder controle van Nebest in Vianen. De proefplaten worden gemaakt bij Haitsma Beton in Kootstertille, die uiteindelijk ook de twee betonnen sluisdeuren gaat produceren.

Najaar 2020

De planning is in het najaar van 2020 twee sluisdeuren van UHSB te plaatsen in de Robbengatsluis in Lauwersoog. Eind maart zijn bij deze sluis vier houten sluisdeuren vervangen door stalen sluisdeuren.

