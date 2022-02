Provincie, Groningen Bereikbaar en de Hersenstichting lanceren fietschallenge

De populaire wandelapp ‘Ommetje’ van de Hersenstichting wordt uitgebreid met een onderdeel voor fietsers. De pilot ‘Fietsritje‘ daagt fietsers uit de provincie Groningen en grensregio de komende weken uit om vaker op de fiets te stappen en zo de grote verkeersdrukte in de hele stad Groningen door de werkzaamheden aan het Julianaplein te omzeilen.

Ommetje

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en de Hersenstichting lanceerden ‘Ommetje’ aan het begin van de coronacrisis om Nederlanders meer te laten bewegen. Bijna twee jaar later is de wandelapp al ruim 1,5 miljoen keer gedownload en er worden wekelijks nog steeds meer dan een miljoen ommetjes geregistreerd. Door het Fietsritje op te nemen in Ommetje benadrukt de Hersenstichting nogmaals het belang van dagelijks bewegen voor de fysieke en mentale gezondheid.

Operatie Julianaplein

De lancering van de fietsapp is een week voor de start van grote wegwerkzaamheden in de stad Groningen. De verbouwing van het Julianaplein levert vanaf 11 februari drie maanden ernstige verkeershinder op. Dan is fietsen een goed alternatief om naar Groningen te reizen en zo verkeersdrukte op de wegen rondom de stad te voorkomen. Dit is de komende weken belangrijk voor de bereikbaarheid.

Eenvoudig meedoen

Alle Groningers kunnen eenvoudig meedoen aan Fietsritje. De fietsapp is opgenomen in de bestaande Ommetje-app en te activeren met de code ‘ FIETSRIT’ op de persoonlijke accountpagina. De Fietsritje Challenge loopt 14 weken en werkt grotendeels hetzelfde als Ommetje. Deelnemers kunnen zich inschrijven in hun eigen gemeente en persoonlijke fietsdoelen stellen. Er zijn speciale badges te verdienen. Deelnemers met de meeste fietsritjes per gemeente kunnen bovendien leuke prijzen winnen. Het is ook mogelijk om de strijd aan te gaan met vrienden, familie en collega’s. De Ommetje-app van de Hersenstichting is gratis te downloaden via de Google Play Store of App.

