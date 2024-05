Provincie Groningen genomineerd voor transparantieprijs

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van transparantie en openbaarheid. Vorige winnaars waren de provincie Zuid-Holland (2022) en de gemeente Amsterdam (2023). De provincie Groningen werd genomineerd op voorstel van diverse deskundigen en journalisten, plus overheden en kennisinstellingen voor het afhandelen van Woo-verzoeken.

Transparantieprijs Over Informatie Gesproken

De Transparantieprijs Over Informatie Gesproken wordt sinds 2022 jaarlijks uitgereikt tijdens een openbare online ontbijtsessie over de Wet open overheid (Woo). Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehouding, reikt in aanwezigheid van (demissionair) staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen de prijs uit.

Groningse aanpak

De Groningse aanpak is datagedreven, efficiënt en transparant. De verzoeker kijkt bijvoorbeeld mee in het zoekproces en beslist mee welke documenten relevant zijn. Zo blijft deze op de hoogte van de vorderingen bij het zoeken, leert al iets over de gevonden informatie en heeft die hiermee invloed op het zoekproces. Dit is belangrijk, omdat vooral de verzoeker kan beoordelen welke informatie relevant is. Door samen met de verzoeker de zoektermen te definiëren en/of via vertrouwelijke voorinzage blijft soms nog maar 20% van het oorspronkelijke verzoek over.



Foto: Provincie Groningen