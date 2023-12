Provincie Groningen steunt veel evenementen in 2024

2024 belooft een jaar te worden met heel veel mooie evenementen in Groningen! Onder andere DelfSail, Grasduinen van Grasnapolsky en ‘Terug naar het Begin’ in Appingedam gaan veel bezoekers uit de provincie en daarbuiten trekken. Deze evenementen worden georganiseerd door lokale ondernemers én zorgen vaak ook voor verbinding met het landschap en erfgoed. De provincie steunt deze en andere evenementen. Vanaf 1 januari kan subsidie aangevraagd worden voor grote evenementen in 2024.



Foto: Stella Dekker Fotografie

DelfSail

In 2021 kon DelfSail door corona helaas niet doorgaan. Aangekondigd zijn op donderdag 13 juni de ‘Sail In’ vanuit de Eemshaven naar Delfzijl en op zondag 16 juni de ‘Sail Out’. Op de website van DelfSail wordt regelmatig nieuws bekend gemaakt. Informatie: www.delfsail.nl

Grasduinen

Grasduinen is dit jaar voor het eerst georganiseerd met een opzet die aansluit op het bekende festival Grasnapolsky in De Toekomst in Scheemda. Grasduinen zal volgend jaar 3 tot 4 keer plaatsvinden. Op deze dagen wordt alles samengebracht wat Grasnapolsky zo geliefd maakt: de erfgoedlocaties, muziek, kunst en inspirerende expedities. Informatie grasduinen.grasnapolsky.nl/

Terug naar het Begin

Het evenement Terug naar het Begin in Appingedam neemt bezoekers mee op ontdekkingstocht door het Groninger cultuurlandschap met optredens op diverse locaties. Hierbij breiden ze de samenwerking met lokale partners en toeristische ondernemers in de gemeente Eemsdelta steeds verder uit. Meer informatie: www.terugnaarhetbegin.nl.

Ook subsidie

Naast bovengenoemde evenementen hebben ook de volgende evenementen en aanvullende arrangementen in 2024 subsidie ontvangen:

Nieuwe aanvragen mogelijk!

Voor grote evenementen die in de provincie Groningen in 2024 plaatsvinden met minimaal 3000 bezoekers én landelijke uitstraling is weer subsidie beschikbaar. Het evenement moet herkenbaar voor de provincie zijn en bijdragen aan de promotionele waarde en het imago van Groningen. Organisaties kunnen voor de regeling ‘Grote terugkerende evenementen’ een aanvraag indienen van 1 januari 2024 tot en met 1 februari 2024.

Foto: Provincie Groningen