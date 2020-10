Provincie investeert in groene havens in Lauwersoog en de Eemshaven

FME krijgt € 165.000 subsidie voor het project waterstof voor stroom aan de wal (walstroom) in de Eemshaven. Ook gaat er € 50.000 subsidie naar het ombouwen van het schip de Ecolution in de haven van Lauwersoog. Het schip wordt geschikt gemaakt voor aandrijving op waterstof. Beide projecten zijn onderdeel van het Green Shippingprogramma, waarin noordelijke overheden en ondernemers samenwerken om de overgang naar duurzaam varen op de Waddenzee te versnellen.

Walstroom

Op dit moment wordt in de Eemshaven de stroom voor hotelschepen opgewekt met vervuilende dieselmotoren. Het project waterstof voor walstroom is bedoeld om deze schepen in de toekomst te voorzien van groene stroom die wordt opgewekt met waterstof.

Ecolution

De Ecolution wordt straks gebruikt als testopstelling voor schepen met waterstof op de Waddenzee. Ook is het schip bedoeld om kennis en praktijkervaring over waterstof op te doen. Zo kunnen ook andere schepen, zoals viskotters, omgebouwd worden.

Green Shipping

De totale programmakosten van Green Shipping bedragen bijna € 26 miljoen. Het Waddenfonds stelt € 8 miljoen subsidie beschikbaar. Green Shipping is een meerjarig programma in twee fases, met projecten op het gebied van fossielvrij varen in de Eemshaven, de haven van Lauwersoog, Den Helder en Harlingen. Het programma gaat zowel om varen op waterstof als op methanol.

Foto: Provincie Groningen