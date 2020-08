Provincie investeert in opleidingen toerisme en horeca

Aantrekkelijke opleidingen voor toerisme en horeca, meer studenten die kiezen voor deze sector en structurele kennisontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Als het aan het onderwijs, bedrijfsleven en overheden ligt, krijgt de vrijetijdseconomie in Groningen de komende jaren een impuls. De provincie draagt 300.000 euro bij aan het herstel en verbeteren van de vrijetijdseconomie.

Gateway to Hospitality

Het Noorderpoort gaat de komende jaren – samen met tientallen toeristische ondernemers en vier andere onderwijsinstellingen – extra investeren in een onderwijs- en kenniscentrum voor de gastvrijheidssector. Dat doen ze onder de noemer ‘Gateway to Hospitality’. Doel is om de verschillende opleidingen in de gastvrijheidssector te vernieuwen, zodat zij beter aansluiten bij de eisen van het bedrijfsleven. De laatste jaren lopen de studentenaantallen voor het vakonderwijs in de gastvrijheidssector terug. Die trend willen de projectpartners met het project graag doorbreken.

Speerpunt

Het stimuleren van de vrijetijdseconomie is een van de speerpunten van de provincie. Zeker nu deze sector zo hard geraakt wordt door de coronacrisis. De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor onze regionale economie, onder andere voor de werkgelegenheid in onze provincie. Samen met de ondernemers zet de provincie de komende jaren in op een groei van het aantal bezoekers naar Groningen. Dan zijn veel goed opgeleide vakmensen in de gastvrijheidssector nodig.

Regionaal investeringsfonds mbo

De uitvoering van het meerjarenproject ‘Gateway to Hospitality’ wordt gefinancierd door het Regionale Investeringsfonds (RIF) voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Als die aanvraag begin oktober wordt gehonoreerd, draagt de provincie Groningen 300.000 euro bij. Het project start in het najaar van 2020 en loopt vier jaar.

Foto: Provincie Groningen