Provincie krijgt certificaat voor Fietsvriendelijk Bedrijf

De Fietsersbond heeft de provincie Groningen uitgeroepen tot ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’. De provincie ontving het gouden certificaat voor de goede fietsfaciliteiten bij het provinciehuis. Groningen Bereikbaar en de Fietsersbond starten deze maand een campagne zodat meer bedrijven in de provincie Groningen aan de slag gaan met hun fietsfaciliteiten. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk ontving het gouden certificaat uit handen van Max Mooij van de Fietsersbond.

Fietsfaciliteiten

De Fietsersbond heeft de provincie beoordeeld als fietsvriendelijke werkgever. Dat doet de bond vanwege de grote fietsenstalling die 24 uur per dag open is, de aanwezigheid van kleedkamers en kluisjes en laadpunten voor elektrische fietsen. Ook zijn er voldoende leenfietsen, een gereedschapskist en een fietspomp aanwezig. Goede fietsvoorzieningen bij werkgevers zorgen ervoor dat medewerkers op de fiets naar hun werk komen.

Certificering

Fietsvriendelijk Bedrijf is een initiatief van de European Cyclists’ Federation (ECF). De uitgebreide Europese checklist zorgt voor een compleet beeld en een goed onderbouwd rapport. In Nederland geeft de Fietsersbond de certificaten uit.

Fietsvriendelijk bedrijf aanmelden

Goede fietsvoorzieningen spelen een belangrijke rol om meer medewerkers op de fiets te krijgen. Als het aan de provincie en Groningen Bereikbaar ligt, volgen meer bedrijven het goede voorbeeld. Ze roepen werknemers dan ook op om hun bedrijf of organisatie aan te melden. Groningen Bereikbaar geeft tien fietsadviezen op locatie weg. Als ze voldoen aan de criteria, maken ze kans om als Fietsvriendelijk Bedrijf uitgeroepen te worden. Werknemers kunnen hun bedrijf of organisatie hiervoor aanmelden via www.groningenbereikbaar.nl/fietsvriendelijkbedrijf. De actie loopt tot en met 30 juni 2021.

Foto: Provincie Groningen