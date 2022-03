Provincie organiseert prijsvraag voor digitale innovatie

PROVINCIE – Iedereen met een digitaal idee dat de provincie Groningen een boost kan geven, kan meedoen aan de prijsvraag ‘Waanzinnig digitaal idee’. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. De provincie wil vernieuwende digitale ideeën stimuleren en organiseert daarom een prijsvraag waarbij twee deelnemers kans maken om €50.000 te winnen en hiermee hun ideeën te realiseren.

Iedereen kan mee doen

Iedereen met een vernieuwend digitaal idee kan meedoen. Het kan gaan om een plan om lokale ondernemers maximaal te laten profiteren van digitalisering of juist vernieuwende kansen voor het onderwijs te creëren. Deelname gaat via een digitaal samenwerkingsplatform genaamd Momentum. Dit platform maakt gebruik van 3D-technieken uit de gamewereld om teams, juryleden en toeschouwers bij elkaar te brengen. In deze 3D-wereld is het mogelijk andere deelnemers te ontmoeten, in gesprek te gaan met belanghebbenden en samen plannen verder uit te werken. Aanmelden en inchecken in Momentum moet gedaan worden tussen 15 maart en 5 april. Een onafhankelijke jury beoordeelt de ingediende ideeën. Het is van 6 april tot en met 13 mei mogelijk om een idee in te dienen.

Coronafonds

De provincie Groningen heeft het Coronafonds, met daarin € 11,5 miljoen, opgezet om ondernemers, organisaties en instellingen sterker uit de coronacrisis te laten komen. Het fonds is gericht op de (vrijetijds)economie, scholing en het behoud van banen. Ook zijn er ook veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. De provincie Groningen wil hierop inspelen en goede digitale ideeën een extra impuls geven. In totaal is er € 100.000,- beschikbaar voor de prijsvraag: Waanzinnig digitaal idee. Bekijk provinciegroningen.nl/prijsvraag voor meer informatie en de voorwaarden.

Foto: Provincie Groningen