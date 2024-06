Provincie reserveert € 2,8 miljoen voor aanpak Blauwe Roos

De verkeersknoop Winschoten – A7 is de belangrijkste ontsluiting voor Winschoten en het Oldambt. De huidige vormgeving van de rotonde Blauwe Roos geeft met name in de avondspits en bij brugopeningen problemen met de doorstroming.

Onderzoek verbeteren doorstroming

In opdracht van Rijkswaterstaat, gemeente Oldambt en de provincie Groningen is onderzocht hoe de doorstroming kan worden verbeterd. Dat resulteerde in een optimale variant van maatregelen, met een dubbele strook rotonde van de Blauwe Roos en de aanleg van een bypass vanaf de afrit A7 richting Winschoten. Ook het groot onderhoud van het provinciaal areaal op de N367 wordt meegenomen om hinder voor omgeving te beperken.

Doorstroming en verkeersveiligheid

De rotonde Blauwe Roos krijgt een dubbele rijstrook voor de drukste verkeersstroom van de A7/Groningen – Winschoten v.v. Vanuit alle richtingen komen er twee aanrijstroken naar de rotonde toe. Het verkeer dat gebruik moet maken van de Beertsterbrug blijft daarmee gescheiden van de overige verkeerstromen. Uit de beoordeling van deze geoptimaliseerde variant bleek dat deze aanpassingen een positieve invloed hebben op de doorstroming en de verkeersveiligheid van de Blauwe Roos.

Combinatie met groot onderhoud

Tijdens de voorbereidingen kwamen een aantal koppelkansen in beeld. Dit betreft het eerder uitvoeren van groot onderhoud aan het provinciaal areaal op de N367, dat gepland stond voor 2026/2027. We verbeteren ook de verkeerssituatie van de Rozenblad rotonde door deze te voorzien van een twee bypasses.

Foto: Provincie Groningen