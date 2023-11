Provincie steunt actie ‘Orange the world’

‘Orange the world’, de campagne die aandacht vraagt om geweld tegen vrouw te stoppen, krijgt ook dit jaar de steun van de provincie Groningen. De campagne start op 25 november, de Internationale dag tegen Geweld tegen Vrouwen en duurt tot en met 10 december, als de Internationale dag van de Rechten van de Mens is.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Dit jaar heeft de actie als thema ‘veilig, overal en altijd’, om de aandacht erop te vestigen dat geweld tegen vrouwen overal kan plaats vinden waar mannen en vrouwen samenkomen. Niet alleen achter de voordeur of op straat, maar ook op het werk, tijdens het uitgaan, op de sportclub, in het openbaar vervoer, en niet te vergeten op internet. Het heeft allerlei vormen: van psychisch geweld tot seksuele intimidatie en moord- en doodslag.

René Paas, commissaris van de Koning in Groningen: ‘Iedereen kan helpen. Het begint ermee dat je niet wegkijkt als er iets gebeurt, bijvoorbeeld op het werk. Iedereen kan het verschil maken.’

