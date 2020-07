Provincie test met zelfstandig vliegende drone

Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde, de provincie en hive.mobility testen met een zelfstandig vliegende drone. Tijdens de proef vliegt een voorgeprogrammeerde drone zelfstandig, zonder besturing door de mens. Na een testweek op de Zernike Campus volgde woensdag 15 juli de eerste demonstratiedag met betrokkenen en belanghebbenden.

Kennismaking

De testweek met de drone is de eerste stap van het meerjarenprogramma Autonoom Vliegen. Op de locatie van het hive.mobility innovatiecentrum zijn verschillende testen uitgevoerd. Op de eerste demonstratiedag op de Zernike Campus Groningen vloog de drone tussen twee locaties. Deze demonstratie was een eerste succesvolle kennismaking met de mogelijkheden van autonoom vliegende drones.

Vervoer van medicijnen

Een drone kan bijvoorbeeld ingezet worden bij het bezorgen van medicatie voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Het logistieke verkeer tussen ziekenhuizen onderling, ziekenhuizen en andere zorginstellingen of rechtstreeks naar de patiënt, hoeft lang niet altijd met een persoon over de weg.

Vervolg

in het najaar van 2020 volgt een tweede serie demonstraties. Dan zijn er proefvluchten met geavanceerde technieken. Hiervoor is een geschikte locatie nodig met 4G- of 5G-verbinding. Een goede verbinding is essentieel voor autonoom vliegen.

Autonoom vliegen

De provincie is opdrachtgever van het meerjarenprogramma Autonoom Vliegen. De provincie werkt daarin samen met DroneHub Groningen Airport Eelde (die voeren de testen uit) en hive.mobility (de plek voor ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer). Uiteindelijk wil de provincie toewerken naar volledig autonoom vliegen voor goederen en personen. Kijk voor meer informatie op de website van hive.mobility.

Foto: Provincie Groningen