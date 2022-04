Provincie trekt € 500.000 uit om jongeren in Het Hogeland meer kansen te bieden

De provincie Groningen draagt € 500.000 bij aan een project in de gemeente Het Hogeland, om jongeren die moeite hebben om mee te doen in de samenleving, betere kansen te bieden. Het project heet ‘Van waarde!’ en is symbolisch van start gegaan op vrijdag 22 april bij Noorderhuizen, een leerwerkplek van Werkplein Ability in Uithuizen.

Beter toekomstperspectief

Het gaat specifiek om jongeren van 16 tot 27 jaar die geen onderwijs volgen, geen baan hebben en ook geen uitkering hebben. Het project helpt hen bij hun opleiding, het vinden van werk en deelname aan de samenleving. De jongeren worden in beeld gebracht en er wordt een maatwerkplan gemaakt en uitgevoerd, waarmee ze een beter toekomstperspectief moeten krijgen.

Samenwerking provincie en gemeenten

Het project ‘Van waarde!’ is onderdeel van het zogeheten regionale arrangement tussen de provincie en gemeente Het Hogeland. In de regionale arrangementen werkt de provincie samen met gemeenten en maatschappelijk organisaties aan vraagstukken die te maken die te maken hebben met leefbaarheid en brede welvaart. Naast het Het Hogeland worden er ook projecten uitgevoerd in de gemeenten Groningen, Eemsdelta, Westerkwartier, Midden-Groningen en de regio Oost-Groningen.

Foto: Provincie Groningen