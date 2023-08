Provincie vervangt damwanden bij Oude Eemskanaal in Farmsum

Begin september gaat de provincie damwanden in het Oude Eemskanaal vervangen. Het gaat om damwanden aan de zuidzijde van het kanaal tussen Brug 15 en de Oude Zeesluis Farmsum. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken. Het Oude Eemskanaal blijft toegankelijk voor de scheepvaart. Omliggende wegen blijven open voor het verkeer.

De stalen damwanden tussen Brug 15 en Afwateringskanaal zijn aan vervanging toe. Door de nieuwe damwanden kan de beroeps- en recreatievaart veilig op het Oude Eemskanaal blijven varen.

Werken vanaf het water

Het vervangen van de damwanden begint 11 september. De voorbereidende werkzaamheden zijn deze week begonnen. Het werk wordt doordeweeks uitgevoerd tussen 7.30 en 17.00 uur. De aannemer voert het werk uit vanaf een schip op het water. Eemskanaal Zuidzijde en Industriepark blijven open voor het verkeer. Woningen en bedrijven aan het Oude Eemskanaal Zuidzijde blijven bereikbaar.

Geluid en trillingen

Het intrillen van de nieuwe damwanden kan geluid en lichte trillingen veroorzaken. Bij de woningen die in de buurt van het werkgebied staan, gebruikt de aannemer een techniek die minder geluid en trillingen geeft. Om de hoogte van de trillingen te kunnen meten, hangt de provincie bij een aantal woningen trillingsmeters op.

Scheepvaart

Het Oude Eemskanaal blijft toegankelijk voor de scheepvaart. Beroepsschepen en recreatieboten worden om de werkzaamheden heen geleid. Tijdens het werk kunnen recreatieboten in de jachthaven blijven liggen. Het is niet toegestaan aan te meren in het werkgebied. De boten mogen wel liggen aan het Oude Eemskanaal Zuidzijde tussen Afwateringskanaal en de spuisluis.

Foto: Provincie Groningen