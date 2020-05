Bedieningstijden Robbengatsluis voor Pinksteren verruimd

GRONINGEN – De provincie Groningen wil voor het pinksterweekend de bedieningstijden van de Robbengatsluis in Lauwersoog verruimd hebben.

Voor de andere bruggen en sluizen moet dat uiterlijk half juni geregeld zijn, zodat de bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in beheer van de provincie vanaf dat moment in de buurt komen van de gebruikelijke zomertijdbediening. Tot die tijd blijft de huidige regeling van kracht en is er voor de recreatievaart alleen bediening op werkdagen (dus ook niet op Hemelvaartsdag).

Lokaal bedienen

Provinciemedewerkers bedienen de bruggen en sluizen op afstand, vanuit een centrale bedienpost. Vanwege de coronamaatregelen kan slechts een beperkt aantal medewerkers aanwezig zijn in het gebouw. Daardoor is de gebruikelijke dienstverlening op dit moment niet mogelijk. We werken eraan een aantal bruggen en sluizen binnenkort lokaal te laten bedienen, om zo meer schepen door te laten. Om dit mogelijk te maken moeten we zorgen voor extra mankracht en opleiding. Op dit moment zijn we bezig dit op een goede en veilige manier te organiseren.

Foto: Provincie Groningen