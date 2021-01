Provincie zet zich in voor schonere lucht

De provincie Groningen neemt deel aan het Schone Lucht Akkoord. In dit akkoord maken provincies, gemeenten en het Rijk afspraken over acties en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze acties moeten in 2030 leiden tot 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen in Nederland gemiddeld vier maanden langer leven.

Schone Lucht Akkoord

De provincie besloot in maart 2020 het akkoord te ondertekenen. De officiële ondertekening zou afgelopen zomer plaatsvinden in Den Haag, maar dit werd in verband met het coronavirus uitgesteld. Tijdens het online Schone Lucht Jaarcongres in Rotterdam verwelkomde staatssecretaris Stientje van Veldhoven vandaag de nieuwe leden van het Schone Lucht Akkoord alsnog, waaronder de provincie Groningen.

Schone lucht

De lucht in de provincie is ten opzichte van andere provincies relatief schoon. Op veel plekken voldoen we hier al aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie die in het Schone Lucht Akkoord worden nagestreefd. Dat willen we zo houden.

Ambities

De afspraken en ambities uit het Schone Lucht Akkoord passen goed bij de ambities van de provincie Groningen: de inzet om de uitstoot, hinder en overlast in de brede zin te verminderen. Maar ook op het gebied van samenwerking, vergroening van de industrie en de ontwikkeling en uitvoering van duurzame en innovatieve technieken in bijvoorbeeld duurzame energie.

Proefprojecten

Het voordeel van deelname aan het Schone Lucht Akkoord voor de provincie Groningen is onder andere dat we deelnemen aan een aantal proefprojecten en kennis en ervaringen kunnen delen met andere provincies. Verder zorgt het akkoord voor een verbinding tussen luchtkwaliteit en grote maatschappelijke opgaves.

Uitvoeringsplan

Het Rijk betaalt in totaal € 50 miljoen mee aan een projecten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Per provincie of gemeente komen aanvullend uitvoeringsplannen met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

Foto: Provincie Groningen