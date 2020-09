Provincie zoekt kandidaten voor twintigste Provinciale Vrijwilligersprijs

Welke vrijwilligersorganisatie levert een belangrijke bijdrage aan de Groninger samenleving en verdient daar een prijs voor? Dit jaar reikt de provincie voor de twintigste keer de Provinciale Vrijwilligersprijs uit. Inwoners van onze provincie kunnen organisaties aanmelden in de categorieën zorg, leefbaarheid, jeugd en sport. De winnaar krijgt een geldbedrag van € 3000.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 30 september. In oktober maakt de jury bekend welke twee organisaties in elke categorie doorgaan naar de finale. Vervolgens kan het publiek stemmen. Op 7 december wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de landelijke Vrijwilligersdag.

Categorieën

Er zijn vier categorieën:

Zorg: de vrijwilligers ondersteunen zieken, mensen met een beperking, ouderen of mantelzorgers in zorginstellingen of bij mensen thuis.

Leefbaarheid: de vrijwilligers leveren een positieve bijdrage aan het wonen, werken en (culturele) leven in wijken en dorpen.

Jeugd: hier gaat het om de inzet van jonge vrijwilligers tot 25 jaar. Het kan om allerlei soorten vrijwilligerswerk gaan, van culturele activiteiten tot zorg en jongerenparticipatie.

Sport: de vrijwilligers leveren op een eigenwijze of bijzondere manier een bijdrage aan hun club en de omgeving.

Beloning

De Provinciale Vrijwilligersprijs is bedoeld om organisaties die op bijzondere manier met vrijwilligers werken, te belonen en in het zonnetje te zetten. Daarmee willen we als provnicie laten zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor onze samenleving. De prijzen worden dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt.

Stemmen

Aanmelden kan tot en met 30 september. Per categorie kiest de jury twee vrijwilligersorganisaties die doorgaan naar de finale. Tussen 19 en 31 oktober kan iedereen stemmen op zijn favoriete organisatie. De winnaars worden op maandag 7 december tijdens de Landelijke Vrijwilligersdag bekend gemaakt. In verband met het coronavirus is nu nog niet bekend hoe en waar die uitreiking precies plaats zal vinden.

Foto: Provincie Groningen