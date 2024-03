Provincies reageren op Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied

De zienswijze van de provincies gaat over de positie van provincies ten opzichte van het NPLG, de risico’s die voortvloeien uit de complexiteit van het NPLG en over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van het NPLG.

Daarnaast is er per provincie een aantal specifieke aandachtspunten opgenomen in de zienswijze. De punten van de provincie Groningen gaan over de reductie methaan en lachgas en de nutriënt verontreinigde gronden, zie pagina 11 van het document. Het is aan het nieuwe kabinet om het NPLG vast te stellen.



Foto: Provincie Groningen