Raad van State schorst gasbesluit niet

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft vandaag besloten het vaststellingsbesluit 2023/2024 niet te schorsen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om in het besluit van de staatssecretaris in te grijpen. De regio respecteert de uitspraak, maar is wel teleurgesteld.

Het gasbesluit maakt het mogelijk om in een koude winter als noodscenario gas te winnen uit het Groningenveld. De regio vindt het besluit onduidelijk en tegenstrijdig. Daarom had de regio een voorlopige voorziening gevraagd zodat het gasbesluit in de winter niet gebruikt kan worden. De voorzieningenrechter laat het besluit echter in stand.

Wat betekent dit nu?

De voorzieningenrechter heeft vooruitlopend op de uitspraak in de beroepsprocedure nu geoordeeld dat er geen aanleiding is om op dit moment het besluit van de staatssecretaris te schorsen. Naar verwachting behandelt de Raad van State het beroep in het eerste kwartaal van 2024. De regio krijgt dan een definitief oordeel van de rechter over de onduidelijkheden en inconsistenties van het besluit.

Beoordeling gasbesluit

De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het vaststellingsbesluit van de staatssecretaris voor het volgend gasjaar. De beroepsprocedure wordt gevoerd door de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Pekela en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Foto: Provincie Groningen