Regio Noordoost-Nederland vraagt in Den Haag aandacht voor Nedersaksenlijn

PROVINCIE – De Nedersaksenlijn, een directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen, versterkt de brede welvaart in Noordoost-Nederland. De spoorlijn verbindt mensen met werkgevers, onderwijsinstellingen en voorzieningen, in zowel Nederland als Duitsland. Met die boodschap overhandigden vertegenwoordigers uit Groningen, Drenthe en Overijssel op 22 november in Den Haag het ‘Bidbook Nedersaksenlijn’ aan Tweede Kamerleden en leden van de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Namens de provincie Groningen was Fleur Gräper-van Koolwijk bij de overhandiging.

Regio wil € 63 miljoen rijksgeld

De betrokken partijen uit Noordoost-Nederland hopen dat Tweede Kamerleden het belang van de Nedersaksenlijn voor het gebied onderschrijven en dat zij in de Kamer willen aandringen op versnelling van de totstandkoming ervan. Als het aan de regio ligt komt er voor de Nedersaksenlijn nog dit jaar € 63 miljoen aan rijksmiddelen vrij, die nog beschikbaar zijn vanuit het Mobiliteitsfonds van het Rijk. Daarmee zou de regio de eerste fase, de realisatie van de ontbrekende schakel tussen Veendam en Stadskanaal, al op korte termijn kunnen oppakken. Ook willen de betrokken partijen zelf gezamenlijk € 63 miljoen bijleggen voor de verbinding Veendam-Stadskanaal.

Belang Nedersaksenlijn

De Nedersaksenlijn moet Enschede en Groningen rechtstreeks met elkaar verbinden, via Emmen en Ter Apel. Op dit moment ontbreekt er nog een railverbinding van 44 kilometer tussen Emmen en Veendam. Dit spoorgedeelte is hard nodig om de treinverbinding tussen Noordoost-Nederland en de rest van Nederland te verbeteren. De Nedersaksenlijn is daarmee in potentie een spoorlijn van 180 kilometer, die in het Nederlands-Duitse grensgebied 26 gemeenten, 1,3 miljoen mensen, met elkaar en met 650.000 banen, verbindt.

Betrokken partijen

Het Bidbook Nedersaksenlijn is een gezamenlijk plan van de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, en gemeenten Veendam, Stadskanaal, Westerwolde, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hardenberg en Twenterand, en de Stichting Nedersaksenlijn. Het Bidbook krijgt steun van de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Borne, Almelo, Hengelo en Enschede, aangevuld met adhesiebetuigingen van de Duitse overheden Grafschaft Bentheim en Landkreis Emsland.

Foto: Provincie Groningen