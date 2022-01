Regio: 'Verhoog budget voor subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen'

Geef alle Groningers die ervoor in aanmerking komen de mogelijkheid om de subsidie van € 10.000 te ontvangen. Dat is de oproep van de regio aan de staatssecretaris. De stormloop en vele reacties op de subsidieregeling Verduurzaming en Verbetering Groningen komen voor de Groningse bestuurders niet als een verrassing. De beelden van lange wachtrijen bij fysieke inleverpunten en het digitale loket maakten veel los bij de Groningers. De huidige regeling zorgt voor boosheid en ongelijkheid, want het budget is niet toereikend. Op maandagavond 10 januari werd het subsidieplafond bereikt. De afgelopen weken heeft de regio al vaker bij het Rijk opgeroepen om het budget hiervoor op te hogen. Zodat alle inwoners die voor de subsidie in aanmerking komen het bedrag ook daadwerkelijk kunnen krijgen.

Verhogen subsidiebudget

De subsidie is onderdeel van de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio van november 2020. Toen is een inschatting gemaakt hoeveel inwoners gebruik zouden maken van de subsidie. Die inschatting blijkt achteraf niet juist geweest. Dit constateerden Groningse bestuurders al bij de eerste subsidieronde in juli vorig jaar. Sindsdien heeft de regio er bij het Rijk op aangedrongen het subsidiebudget te verhogen. Helaas is daar tot nu toe geen gehoor aan gegeven.

Nogmaals een oproep

Naar de mening van de regiobestuurders is er maar één echte oplossing en dat is het ophogen van het budget, zodat alle inwoners die daarvoor in aanmerking komen het bedrag ook daadwerkelijk kunnen krijgen. De bestuurders van de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en provincie Groningen doen daarom nogmaals deze oproep.

Foto: Provincie Groningen