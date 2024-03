Rekenkundige ondergrens als uitweg voor PAS-melders

Waarom werkt de provincie aan een hogere rekenkundige ondergrens, terwijl de bodem, de lucht en het water al zo overbelast zijn door te veel stikstof? Vanwege de huidige onrechtvaardigheid. Want de huidige depositiegrens van 0,005 mol/ha/jr die bepaalt of een bedrijf individueel vergunning plichtig is, is volgens wetenschappelijk onderzoek (TNO) te laag om een relatie te kunnen leggen tussen een specifieke bron van uitstoot en neerslag elders. Daarom is het niet rechtvaardig om die individuele ondernemer verantwoordelijk te stellen voor de stikstofoverbelasting in een bepaald natuurgebied. Omdat de PAS-melders volgens het rekenmodel Aerius een zeer lage stikstofneerslag in natuurgebieden hebben, bestaat de mogelijkheid dat (een deel van de) PAS-melders onder de rekenkundige ondergrens vallen en gelegaliseerd worden. De taak om maatregelen te nemen die hogere stikstofuitstoot voorkomen, ligt in deze situaties bij het Rijk.

Onderzoek

Vorig jaar werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om vergunningverlening voor geringe stikstofneerslag te vergemakkelijken door invoering van een rekenkundige ondergrens. Samen met de provincie Noord-Brabant, Fryslân en Overijssel, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselzekerheid (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) werkt de provincie Groningen ambtelijk mee aan het daaruit volgende onderzoek naar de mogelijkheid om een rekenkundige ondergrens te introduceren.

Een team van in totaal dertien wetenschappers denkt onder leiding van Rijk en provincies na over wat wetenschappelijk gezien de hoogte van de rekenkundige ondergrens moet worden, ter vervanging van de hele lage rekenwaarde (0,005 mol/ha/jr) die op dit moment in rekenmodel Aerius is opgenomen. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de mogelijke negatieve effecten van invoering van een rekenkundige ondergrens en naar maatregelen die deze effecten teniet kunnen doen.

Verwachting

De verwachting is dat de uitkomsten van deze fase nog voor de zomer aan de minister van LNV wordt aangeboden. Een eventueel voorstel voor invoering van een rekenkundige ondergrens wordt vervolgens ter advisering aan de Raad van State voorgelegd. Een positief advies van de Raad van State is een voorwaarde voor invoering van een rekenkundige ondergrens. Het zal aan het nieuwe kabinet zijn om over de invoering van een rekenkundige ondergrens te beslissen.

* PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid vanwege een uitbreiding van hun bedrijf. Zij hoefden daarvoor geen vergunning aan te vragen wanneer die ontwikkeling maar beperkte stikstofneerslag toevoegde op omliggende, stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden, een melding van de berekende stikstofbelasting was voldoende. Door een uitspraak van de Raad van State in 2019 moeten PAS-melders nu alsnog over een vergunning beschikken.

Foto: Provincie Groningen