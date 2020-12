René Paas komt met kerstboodschap vanuit Martiniziekenhuis

Commissaris van Koning René Paas bezocht 23 december het Martiniziekenhuis in Groningen. Het is een van de ziekenhuizen die is gestopt met operaties die niet spoedeisend zijn, om ruimte te maken voor coronapatiënten. ‘In dit ziekenhuis laat corona zijn grimmigste gezicht zien. Verpleegkundigen en artsen vertellen indringende verhalen. Maar er is ook hoop’, aldus Paas in zijn kerstboodschap.

Foto: Provincie Groningen