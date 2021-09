René Paas opent Multifunctioneel Centrum in Siddeburen

Een ruimte voor vergaderingen, exposities en toneel. Een bibliotheek en een gezondheidscentrum met plek voor fysiotherapie, een huisarts en zorginstellingen. En een opgeknapt buitenterrein en vernieuwde hub met een comfortabele plek om te wachten op de bus. In het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Siddeburen zitten al die maatschappelijke en culturele functies onder één dak. Commissaris van de Koning René Paas verrichtte vrijdagmiddag 3 september de officiële opening.

Duurzaam

Het Multifunctioneel Centrum in Siddeburen maakt slim gebruik van de ruimte. Het vernieuwde centrum is duurzaam gebouwd en aardbevingsbestendig gemaakt. Ook is er geïnvesteerd in energiebesparing en lokale duurzame opwekking. Op het gebouw liggen 168 zonnepanelen en er zijn twee warmtepompen. Op het buitenterrein wordt regenwater op een slimme manier opgevangen en aan de aan de bodem afgegeven. Het plein is verfraaid met bankjes en planten.

Hub Siddeburen

Bij het plein ligt een hub, een plek waar reizigers kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel. De hub in Siddeburen is vernieuwd met een luxe bushalte met fietsenstalling, een watertappunt en een bord met digitale reisinformatie. Reizigers kunnen het multifunctionele centrum gebruiken als wachtruimte met toilet, maar kunnen er ook terecht voor een kop koffie of een bezoek aan de bibliotheek.

Financiering

Het geheel vernieuwde MFC kwam mede tot stand dankzij bijdragen uit het Nationaal Programma Groningen en het Leefbaarheidsprogramma van de provincie Groningen. In 2017 kreeg het MFC € 200.000 subsidie uit de regeling ‘Voorzieningen op peil; locatiegerichte aanpak’. Met deze regeling wilde de provincie de voorzieningen in dorpen in stand houden door te stimuleren dat meerdere voorzieningen en functies onder één dak worden gebracht.

Foto: Provincie Groningen