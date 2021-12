René Paas roept in kerstboodschap op tot wederzijds begrip

PROVINCIE – “We zijn hard geworden in ons oordeel over elkaar. Harde tegenstellingen helpen ons niet”, aldus de commissaris van Koning René Paas in zijn kerstboodschap. Hij roept op tot meer wederzijds begrip. Ook staat hij stil bij de impact van de vluchtelingenproblematiek, het aardbevingsdossier en de coronacrisis.

Foto: Provincie Groningen