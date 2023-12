Acht dagen licht voor iedereen. Dat is het joodse Chanoekafeest. Op dit feest staan niet het geweld, niet de haat of heldendaden centraal maar het licht. De duisternis heeft niet het laatste woord of, zoals Ede Staal het zingt: “t Het nog nooit zo donker west of het wer altied wel weer licht”. Commissaris van de Koning René Paas wenst ons licht in zijn eindejaarsboodschap.

Foto: Provincie Groningen