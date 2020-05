Rengersbrug tot en met 26 juni afgesloten voor groot onderhoud

HOOGEZAND – De Rengersbrug in Hoogezand krijgt een opknapbeurt en is van 11 mei tot en met 26 juni afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Het groot onderhoud aan de Rengersbrug gaat maandag 11 mei van start. De brug krijgt een nieuwe verflaag en de draaiende delen van de brug worden gesmeerd. Fietsers en voetgangers kunnen tot 15 juni gebruik blijven maken van de brug.

Omleiding

De verkeershinder is beperkt. Verkeer vanuit en in de richting van Groningen wordt omgeleid via de Westerbroeksterbrug. Verkeer richting Winschoten wordt omgeleid via de Knijpsbrug. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen de brug gebruiken tot 15 juni. Voor de veiligheid is het soms nodig om het fietsverkeer tijdelijk stil te zetten. De maximale hinder voor fietsers en wandelaars is dan 15 minuten.

Meer werkzaamheden vanaf 15 juni

Vanaf 15 juni wordt er verder gewerkt in de omgeving van de Rengersbrug. Dan wordt er gewerkt aan de N386, vanaf de afrit A7 tot aan de Rengersbrug. De bocht voor verkeer vanaf de Rengersbrug richting Hoogezand/Kropswolde wordt verbreed, de verkeerslichten worden vervangen voor een betere doorstroom en het asfalt wordt vernieuwd. Deze werkzaamheden duren tot uiterlijk vrijdag 3 juli.

Foto: Provincie Groningen